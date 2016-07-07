Киев, 7 июля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Власти Киева переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Юрий Сиротюк на своей странице в соцсети Facebook.

Leonid Andronov Московский проспект в Киеве

«В Киеве больше нет Суворовых и Кутузовых, — написал народный избранник. — Улица Кутузова переименована в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало. Проспект Московский — в проспект Степана Бандеры».

При этом Сиротюк добавил, что властям Киева осталось «дожать» проспект Шухевича.

Отметим, что в Ивано-Франковской области в рамках закона о «декоммунизации» руководство колбасного цеха переименовало одну из своих торговых марок.

«Московскую» колбасу делаем давно, но теперь она будет называться «Бандеровской», — сказал руководитель предприятия Петр Книшук в комментарии украинскому изданию «Вести».

Книшук добавил, что такое решение было принято из-за ситуации на востоке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 г. на Украине вступил в силу так называемый закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий советскую символику. В рамках закона предполагается в числе прочего переименование городов и улиц.