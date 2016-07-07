Потеев находится в розыске, пока нет официальных документов о смерти — СМИ
Москва, 7 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Официальных сообщений о смерти в США бывшего сотрудника разведки, экс-полковника Александра Потеева до сих пор нет, в Службе внешней разведки (СВР), комментировать сообщения СМИ отказались, сообщает Life.
Глава пресс-службы СВР Сергей Иванов заявил, что оставит сообщения о смерти Потеева без комментариев. До того, как будет официально подтверждена смерть бывшего разведчика, он не будет снят с международного розыска.
По данным издания, пока не получены официальные документы, Потеев будет числится живым и находиться в розыске. В России он осужден за государственную измену и дезертирство.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в США умер сбежавший в
году из России разведчик Потеев, сдавший американцам российских разведчиков-нелегалов. В числе раскрытых разведчиков — Анна Чапман.
В 2011 году российский суд заочно приговорил Потеева к 25 годам тюрьмы. Он лишен воинского звания и государственных наград.