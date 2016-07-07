Москва, 7 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Официальных сообщений о смерти в США бывшего сотрудника разведки, экс-полковника Александра Потеева до сих пор нет, в Службе внешней разведки (СВР), комментировать сообщения СМИ отказались, сообщает Life.

news.kmvcity.ru Розыск!

Глава пресс-службы СВР Сергей Иванов заявил, что оставит сообщения о смерти Потеева без комментариев. До того, как будет официально подтверждена смерть бывшего разведчика, он не будет снят с международного розыска.

По данным издания, пока не получены официальные документы, Потеев будет числится живым и находиться в розыске. В России он осужден за государственную измену и дезертирство.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в США умер сбежавший в

году из России разведчик Потеев, сдавший американцам российских разведчиков-нелегалов. В числе раскрытых разведчиков — Анна Чапман.

В 2011 году российский суд заочно приговорил Потеева к 25 годам тюрьмы. Он лишен воинского звания и государственных наград.