Хельсинки, 7 июля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Экономику Финляндии ждет умеренный рост. ВВП страны растет уже восемь кварталов подряд, и в будущем тенденция к росту сохранится. Об этом говорится в последнем прогнозе Центрального банка Финляндии, сообщает финский национальный вещатель Yle сегодня, 7 июля.

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В первом квартале 2016 года ВВП Финляндии вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с концом 2015 года был зафиксирован рост на 0,6%. Самым важным фактором для подъема экономики стал рост частного потребления. Уровень частного потребления увеличился более чем на 5% по сравнению с 2008 годом.

В Банке отмечают, что финская промышленность сильно зависит от экспорта, показатели которого снижаются. В первом квартале этого года экспорт сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики обращают внимание на то, что самый большой спад фиксируется в поставках финских товаров в Россию.

Напомним, что конкурентоспособность финских товаров слабеет, в то время как ЛПК и электронная промышленность страны — некогда локомотивы экономики — испытывают трудности. Как отмечают эксперты, условия для восстановления экспортных отраслей не такие благоприятные, как в начале 1990-х годов, когда экономику из рецессии «вытянули» рост в мировой торговле и бизнес компании Nokia.

Кроме того, государство ощутило на себе негативный эффект от потери торгового оборота со своим крупнейшим партнёром — Россией. Будущее для финского экспорта не выглядит перспективным, так как «нет быстрого решения для поставок в Россию из-за санкционного режима», отмечалось в осеннем докладе одного из крупнейших в Северной Европе банка Nordea.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 12 месяцев 2015 года экспорт товаров из Финляндии в Россию упал на 32% и в стоимостном выражении составил 3,6 млрд евро. В свою очередь, российские поставки в Финляндию за указанный период сократились на 31% до 5,98 млрд евро. Стоит отметить, что доля РФ в структуре финского экспорта снизилась до 5,9% (для сравнения: в 2014 году она составляла 8%, в 2013-м — 9,6%).

Отметим, что ВВП Финляндии увеличился в 2015 году на 0,5%. На протяжении предыдущих трёх лет финская экономика находилась в рецессии.

Ранее ведущий банк Северной Европы Danske Bank заявил о том, что предполагаемый выход Великобритании из ЕС может существенно замедлить рост финской экономики. По данным банка, в следующем году снижение ВВП Финляндии из-за Brexit может составить до 0,5%.

В июне 2016 года Центральный банк Финляндии улучшил свой прогноз по динамике ВВП страны. Рост финской экономики, в соответствии с новым прогнозом, в 2016 и 2017 годах составит 1,1%. Ранее рост ВВП прогнозировался на уровне 0,7% и 1,0% соответственно.