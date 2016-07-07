Ярославль, 7 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В предвыборных списках «Справедливой России» на выборах депутатов Госдумы произошли изменения. При подаче документов в Центральную Избирательную Комиссию России первым номером в межрегиональной группе Ярославской и Костромской областей стал председатель Ярославского регионального отделения «Союза Десантников России», депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

фото yarnews.net Анатолий Каширин

Ранее на съезде, при выдвижении списка было решено, что межрегиональную группу возглавит экс-кандидат в мэры Костромы, юрист Роман Джапаридзе.

«Документы подали ЦИК. Я перешел со второй строчки списка на первую. Насколько мне известно, лидер списка Роман Джапаридзе не успел собрать необходимые для выдвижения документы. Что бы пройти в Госдуму нужно набирать в пределах 20% голосов избирателей, за них будем бороться. В объединенной с нашим регионам в одну территориальную группу Костромской области позиции партии так же сильны», — прокомментировал ИА REGNUM изменения в списке Анатолий Каширин.