Душанбе, 7 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. На минувшей неделе в таджикской прессе наибольшее внимание было уделено празднованию годовщины окончания гражданской войны в стране и тому, в каком виде сейчас сохранился диалог между властями и оппозицией.

Brian Harrington Spier Таджикская свадьба

27 июня Таджикистан отпраздновал День национального единства. В этот день 19 лет назад в Москве было подписано положившее конец пятилетней гражданской войне соглашение между правительством страны и объединенной таджикской оппозицией.

Праздник отмечается ежегодно и широко, президент республики Эмомали Рахмон участвует в открытии множества объектов, дает старт строительству новых. В 2016-м основные праздничные мероприятия проходили в Горно-Бадахшанской автономной области. В городе Хороге глава государства поднял флаг на новом постаменте, открытие которого было приурочено к празднованию Дня единства.

В своей поздравительной речи «Основатель мира и национального единства Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон» заявил, что «национальное единство и опыт миростроительства таджиков являются из числа крайне ценных уроков, которые признаны и изучаются как внутри страны, так и на мировом уровне». Сложно поспорить, вне страны опыт таджиков действительно отслеживается.

ВВС, к примеру, подчеркивает, что в этом году День национального единства проходит «на фоне преследования со стороны властей Партии исламского возрождения, одного из основных участников противостояния в первой половине 90-х годов», которая в сентябре 2015 года была объявлена в стране экстремистско-террористической организацией.

«К сожалению, сегодня этот праздник фактически потерял смысл, потому что нарушены основные договоренности подписанного мирного соглашения. Власти настойчиво делают все для того, чтобы народ не знал, что было прописано в договоре о мире от 1997 года в Москве, кем он был подписан и для чего. В том, что сегодня происходит, безусловно, есть и ошибки бывшей оппозиции, и главные из них — доверчивость и политическая неопытность. Таджикская оппозиция поверила своим оппонентам и была жестоко обманута», — цитирует издание слова бежавшего лидера ПИВТ Мухиддина Кабири, который находится в международном розыске.

Акция протеста против нарушения условий мирного соглашения в день девятнадцатой годовщины прошла в Варшаве, сообщил интернет-портал таджикской оппозиции Tajinfo. Активисты таджикской внесистемной оппозиции, коих собралось порядка двух десятков, призывали «страны-гаранты мирного соглашения, а также ООН и международные организации, под эгидой которых происходило примирение, оказать давление на правительство Таджикистана с целью соблюдения взятых им на себя обязательств 19 лет назад».

Таджикское издание «Азия-Плюс» напоминает о том, что национальная консолидация — это не статичное явление, а непрерывный процесс нахождения и поддержания компромиссов по возникающим противоречиям.

«Среди множества механизмов, способствующих нахождению адекватных возникающим вызовам ответов, наиболее эффективным и, что чрезвычайно важно, щадящим, является диалог сторон, фактически участвующих в политическом процессе. И если на кону стоят фундаментальные национальные интересы, такие, например, как сохранение независимости, противостояние внешнему давлению, наконец, быть стране или не быть, то тогда вопрос легальности или нелегальности, с точки зрения действующих в ней законов, фактического участия той или иной силы в политических процессах не должен становиться препятствием для налаживания диалога. Кстати, именно это и имело место в своё время при запуске реального межтаджикского мирного диалога», — пишет «АП».

Заживем по-новому?

1 июля в Таджикистане вступил в силу запрет на заключение браков между близкими родственниками, что распространено в сельских районах страны и становится причиной более трети всех случаев рождения детей с отклонениями в развитии.

Также с этого дня все желающие создать новую ячейку общества обязаны пройти бесплатное медицинское обследование на наличие у молодоженов различных инфекционных заболеваний. Без соответствующей справки органы ЗАГС брак теперь не зарегистрируют.

Начало второй половины года знаменуется также давно обещанным властями повышением зарплат, пенсий, стипендий и социальных выплат. На 15−20% повышаются заработные платы бюджетников, на 20−30% увеличиваются пенсии, на 30% выросли стипендии. Кроме того, на 60% увеличен и размер минимальной заработной платы, которая составит 400 сомони (3400 российских рублей) в месяц.

Повышение зарплат и пенсий ожидалось еще год назад, но неоднократно откладывалось из-за нехватки средств в бюджете. В феврале замглавы Минфина Таджикистана Джамшед Каримзода заявил, что необходимые для повышения 620 млн сомони (61,5 млрд рублей) предусмотрены в расходной части госбюджета на второе полугодие. Указ о повышении выплат президент страны подписал лишь 6 июня.

30 июня таджикские депутаты поддержали денонсацию соглашения Таджикистана и Киргизии об упрощенном порядке приобретения гражданства и соглашения об упрощенном порядке выхода из гражданства республики и предоставлении упрощенного порядка приобретения гражданства Киргизской Республики.

Наблюдатели уверены, что причиной для денонсации стала практика смены подданства жителями приграничных районов для уклонения от службы в армии. На сегодня, считают они, документ утратил свою историческую актуальность.

1 июля стало известно о том, что достраивать Рогунскую ГЭС будет итальянская компания Salini Impregilo S.p.A., контракт на $3,9 млрд с которой подписал Таджикистан. Компания выиграла международный тендер и берется за проектирование, закупку оборудования и строительство самой высокой в мире плотины ГЭС.

На прошедшей неделе в Таджикистане также отменили налоги на импорт ювелирных изделий. На такой шаг власти страны пошли для пресечения контрабандного ввоза и коррупционных сделок.

«Впредь импортеры ювелирных изделий вместо вышеназванных налогов и пошлин будут платить единую специальную таможенную пошлину, размер которой на ввоз в страну одного грамма золотых изделий составит 18 сомони (241 руб.), за один грамм серебряных изделий — 3,6 сомони (29,5 руб.)», — сообщил первый заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Каримзода.