Москва, 7 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Набережные всех крупных рек на территории ТиНАО согласно генплану должны быть благоустроены. Там могут появиться места для рыбалки и купания, рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в интервью изданию m24.ru.

Константин Коровин. Рыболов

По словам Жидкина, благоустройство набережных в большинстве случаев будет реализовано в рамках конкретных проектов. В случае, если крупный проект будет иметь выход к реке, власти рассмотрят предложения инвесторов по благоустройству берега. Предполагается, что на набережных появятся места для рыбалки, пляжи и другие объекты для активного отдыха.

Глава департамента отметил, что в планах — благоустройство всех крупных рек на территории округа. К таковым относятся Пахра, Сетунь, Моча, Десна, Сосенка и Поляница. При этом в ТиНАО только четыре места, оборудованных для отдыха. Это водоемы в парках и зонах отдыха «Красная Пахра», «Сосны», «Народный» и «Заречье».