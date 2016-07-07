Красногорск, 7 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Московской области стартовали первые продажи арбузов, однако массовая реализация бахчевых начнется лишь через две недели, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы министерства потребительского рынка региона.

LoggaWiggler Арбузы

«Сейчас нет массового завоза арбузов, все точки продажи начнут работать в Подмосковье через две недели примерно», — пояснила собеседник агентства.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор торгового центра «Фермер Подмосковья» из подмосковных Химок Сергей Ефремов, на прилавках магазинов арбузы уже появились.

«Мы уже продаем арбузы. Очень важно покупать арбузы в правильных местах. У нас пока стоимость 35 рублей, есть и по 50 рублей, но будут снижаться цены, конечно. Сейчас пока Узбекские, но будет возить из Краснодарского края», — пояснил он.

Напомним, в 2015 году сезон продаж арбузов и дынь начался в Подмосковье 1 августа. Для покупателей работали 649 развалов, ярмарок и универсальных рынков, где бахчевые можно было приобрести по средней цене в 30 руб. для арбузов и 40−50 руб. для дынь.