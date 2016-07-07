Каменск-Уральский, Свердловская область, 7 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Свердловской области организована доследственная проверка работы детского загородного оздоровительного лагеря «Салют». Материалы проверки региональной прокуратуры были представлены в следственные органы для принятия дальнейшего процессуального решения, сообщил руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Детский лагерь в СО 01

Ранее в результате прокурорской проверки было установлено, что Каменский районный суд 30 июня 2016 года приостановил деятельность ООО «Триумф» на объекте лечебно-оздоровительного учреждения «Салют» на 30 суток. Решение было вынесено на основании представленных в суд материалах о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора.

В пресс-службе регионального отделения управления по надзору за правами потребителя и благополучия человека уточнили, что выявленные в ходе плановой проверки нарушения представляют угрозу для здоровья отдыхающих детей.

Однако по данным прокуратуры не имея положительных заключений Роспотребнадзора и пожарного надзора, лагерь работал с 24 июня в обычном режиме. А 29 июня в оздоровительное учреждение была фактически завезена новая лагерная смена. На момент проверки 4 июля в лагере, работа которого была приостановлена судебным решением, по-прежнему находились дети — более 70 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодняшний день дети полностью вывезены из лагеря, а ООО «Триумф» расторгло договора с персоналом учреждения.