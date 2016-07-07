Иваново, 7 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Военно-патриотический праздник «Открытое небо», уже ставший традиционным, пройдет в Иванове 6 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области.

Пресс-служба правительства Ивановской области Военно-патриотический праздник «Открытое небо» в Иванове

Организаторами мероприятия в этом году являются правительство Ивановской области, департаменты молодежной политики и спорта, образования, культуры и туризма, внутренней политики, администрация города Иваново, аэродром «Северный», 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, ГУ МЧС России по Ивановской области.

«Два года назад было принято решение о том, чтобы не просто возродить, а проводить на регулярной ежегодной основе военно-патриотический праздник «Открытое небо». Он собирает десятки тысяч жителей нашей области и гостей региона, вызывает интерес и массу положительных эмоций, гордость за Россию и наши Вооруженные силы. Считаю, что фестиваль по праву заслужил свое признание», — об этом заявил губернатор Павел Коньков на заседании оргкомитета по подготовке к «Открытому небу-2016».

Заместитель председателя правительства Ивановской области Виталий Ильюшкин рассказал на заседании, что праздник, по традиции, пройдет на территории аэродрома «Северный», но в этом году будет длиться больше чем обычно — до 18:00. Такое решение принято в связи с расширением концертной программы.

Гостей праздника будет ожидать, в частности, выставка техники — авиационной, ракетной, пожарной, кроме того, ведутся переговоры по организации демонстрации автомобильной ретро-техники.

Всего запланирована работа более десятка активных зон и тематических площадок, в том числе — будут работать полевые кухни «Солдатская каша» и точка регистрации на службу по контракту.

Запланирована обширная спортивная программа с показательными выступлениями спортсменов по кудо, мотокроссу, экстремальной тяжелой атлетике, роллеров, а также организованной площадкой по сдаче норм ГТО. Будут организованы и исторические площадки, включающие показательные бои клубов и реконструкцию сражений. В рамках праздника откроются и несколько музыкальных площадок.

Главным событием праздника, конечно, станут традиционные выступления пилотажных групп, парапланеристов, парашютистов, авиамоделистов.

Концерты же пройдут на двух сценах: на первой из них в режиме нон-стоп будут выступать местные творческие коллективы, а на второй планируются выступления приглашенных звезд, в числе которых — группа «Чиж и Ко».

Глава региона порекомендовал включить в тематику праздника мероприятия, приуроченные к юбилейным датам ракетно-космической и военно-транспортной отраслей, в частности, пригласить к участию организаторов авиакосмического салона «МАКС», представителей «Роскосмоса» и Федерацию воздухоплавания России.

На заседании губернатор также поручил тщательно проработать вопросы обеспечения безопасности в ходе мероприятия и продумать организацию доставки зрителей к месту проведения праздника.