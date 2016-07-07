Вологда, 7 июля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Впервые вологодский международный кинофестиваль будет посвящен российскому кино. До 2016 года темой смотра выбирался один из европейских кинематографов — французский, итальянский, немецкий, британский, голландский и польский.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, российскому кино будет посвящена специальная внеконкурсная программа, а также большой блок документальных и короткометражных лент.

Не случайно и фильмом открытия кинофорума, который сегодня вечером будет показан в центральном кинотеатре областной столицы «Ленком, станет российская лента. Вологда станет вторым городом страны после столицы, где фестивальная публика сможет увидеть фильм «Ке-ды» мэтра отечественной киноиндустрии Сергея Соловьева. Предполагалось, что режиссер представит свою новую картину вологодской публике лично, но из-за напряженного рабочего графика он все-таки не сможет посетить VOICES.

Однако Вологды в эти дни посетят другие известные гости. Среди них — грузинская актриса Нуца Хабулава («Тэли и Толи»), режиссер из Армении Дживан Аветисян («Теваник»), директор французского фестиваля «Лез арк» Гийом Кало, французский режиссер Джулиан Старке («Темп»), российские режиссеры Марлен Хуциев («Мне 20 лет»), Павел Руминов («Я буду рядом»), Николай Досталь («Монах и бес»), Александр Амиров («Тэли и Толи»), Владимир Бек («Птичка»), Глеб Черепанов («23.59»), Юлия Белова («Городские птички»), российские актеры Мария Шалаева («Я буду рядом»), Василий Буткевич («Тряпичный союз») и Евгения Громова («Городские птички»). Кстати, именно Евгения Громова и станет ведущей сегодняшней церемонии открытия VOICES.

Свои фильмы на фестивале представят продюсеры Евгений Гидилис (Россия), Нассим Гуани (Франция), Надежда Мотина (Россия). Директор фестиваля «Арткино» Сергей Тютин представит программу короткометражного кино, а преподаватели школы фестиваля независимогого европейского кино «2morrow» Агелина Никонова и Анна Прошутинская проведут свои киномастер-классы.

Среди музыкальных звезд седьмого по счету фестиваля VOICES — популярная российская певица Татьяна Зыкина, московская кавер-группа «Bali Band», джаз-фанк певица Саша Фрид и ее джаз-бэнд.

«В этом году у нас несколько сменился формат фестиваля. Как мы уже говорили, по разным причинам он стал короче, но мы постарались сохранить то лучшее, что выделяло наш кинофорум от других фестивалей России и мира», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор VOICES Игорь Лысенко. — «В этом году мы сделали большой упор на документальном кино, которое раньше зачастую обходили стороной. В программе и два блока короткометражных лент, которые, уверен, также понравятся нашей публике».

Еще одно отличие седьмого VOICES от предыдущих фестивалей — отсутствие профессионального жюри. Отчасти это сделано по причинам финансового характера, отчасти — сознательный шаг оргкомитета.

«За эти семь лет вологжане увидели столько серьезных и сложных фильмов, что, на наш взгляд, полностью готовы сами определить обладателя Гран-при фестиваля. Все фильмы в конкурсной программе достойные и интересные. Важно, что все они разноплановые. Думаю, что публике будет непросто сделать свой выбор. Но посмотрим, какой будет результат», — прокомментировала неоднозначное решение организаторов на пресс-конференции, посвященной открытию кинофорума, арт-директор VOICES Коринна Даниелу.

Напомним, что в конкурсе VOICES участвует шесть лент: армянская мелодрама «Теваник» Дживана Аветисяна, чешская драма «Новая Эва» Марко Скопа, французская драма «Анна» Жака Тульмонда Видаля, немецкая картина «Убежище» Марка Браммунда, российско-грузинская комедия «Тэли и Толи» и исландская драма «Воробьи».

В прошлом году главный приз VOICES достался фильму венгерского режиссера Габора Реиса «Без всяких на то причин».