Ялта, Крым, 7 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Улучшение отношений Москвы и Анкары не является поводом к тому, чтобы существующие между странами проблемы игнорировать и «заметать под ковёр». Преследуемые террористы будут преследоваться и в дальнейшем: если они скрываются на территории Турции, Россия будет добиваться их выдачи у этой страны. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 7 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проблемные вопросы остаются

Российский дипломат провела брифинг в Крыму на территории детского лагеря «Артек» (Ялта). Она прокомментировала изменения в отношениях российского руководства и властей Турции, улучшившиеся после высказанных президентом этой страны извинений.

«Нормализация отношений не снимает с повестки дня тех проблемных вопросов, которые есть», — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что при нормализации политического диалога угроза для российских туристов, намеревающихся посетить Турцию, сохраняется. МИД, подчеркнула дипломат, не устаёт напоминать об этом.

«Это ответственность каждого конкретного гражданина, который едет в Турцию», — сказала она. Захарова добавила, что в результате улучшения и нормализации политического диалога будет улучшена и ситуация по борьбе с терроризмом.

Напомним, что отношения с Турцией улучшились после того, как президент этой страны Реджеп Эрдоган направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый ВВС Турции над территорией Сирии российский бомбардировщик.