Лондон, 7 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Филип Хэммонд заявил 7 июля, что начинать процесс выхода страны из ЕС в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения лежит на правительстве страны, а не парламенте, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

По его словам, в этом вопросе у законодательного органа есть право слова, но окончательное решение принимать новому премьер-министру.

«С точки зрения закона, решение о включении статьи 50 принадлежит правительству», — отметил дипломат. «Парламент, несомненно, захочет высказать свою точку зрения, выразить свое видение, а также принять участие в дебатах, и это абсолютно необходимо. Однако решение о выходе в силу статьи 50 должно принимать правительство», — добавил он.

Напомним, после того как большинство граждан Великобритании проголосовали за выход страны из состава ЕС, Лондон должен официально начать процесс выхода в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения.

Тем не менее, ряд представителей науки и бизнеса призвал добиться дебатов в парламенте по итогам плебисцита, отмечая, что голосование не носит обязательный характер.