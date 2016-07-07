Тамбов, 7 июля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Более 54% теплосетей Тамбова нуждаются в замене. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация», в абсолютных числах — заменить нужно почти 232 км из 429 км. На это требуется не менее 2,8 млн рублей, однако в 2016 году предприятие выделило только 100 млн рублей. Энергетики заявляют о том, что выделение такой небольшой, в сравнении с необходимой, суммы, обусловлено, в первую очередь, долгами МУП «Тамбовинвестсервис».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов. Трубопровод

Для полной замены пришедших в негодность труб в такой ситуации потребуется не менее 30 лет — за предыдущие пять лет в городе было заменено только 39 км труб. При этом средний возраст тепловых сетей составляет 25 лет, фактический износ — 80−90%. Из-за того, что трубы вряд ли с годами самостоятельно станут моложе, процесс кажется бесконечным, а проблемы, связанные с отопительным сезоном — постоянными и неизбежными.

Изношенность городских теплосетей показала себя во всей красе уже во время отопительного сезона 2015−2016 годов. Началось все с того, что в северной части Тамбова люди мерзли в своих квартирах вплоть до конца октября. В приемные всех структур власти рекой лились гневные письма от жителей, проблема бралась на контроль администрацией региона, однако ответственные лица только опускали глаза в пол со словами о том, что проблему решить трудно — слишком много порывов из-за изношенности сетей.

Жителей тогда предупреждали — с таким уровнем изношенности из-за сильных морозов могут начаться немалые проблемы. Чиновники не ошиблись — в январе в городе порывы происходили то тут, то там. Правда, в основном в северной части города.

При этом в ПАО «Квадра», которое владеет 70% теплосетей, настроены пессимистично и в отношении грядущего отопительного сезона 2016−2017 годов.

«Ситуацию, которая сложилась в сфере ЖКХ Тамбова накануне отопительного сезона, можно назвать глобальным системным кризисом. Главная причина — нерешенность вопроса с просроченной задолженностью МУП «Тамбовинвестсервис» (ТИС) за поставленную «Квадрой» теплоэнергию», — заявили ИА REGNUM в пресс-службе головного офиса.

По данным на июнь 2016 года, тамбовский МУП «ТИС» был крупнейшим должником компании — просроченная задолженность составляла 1,6 млрд рублей. Из-за этого, по данным пресс-службы, организация вынуждена занимать средства у банков.

«На подготовку к отопительному периоду 2016−2017 годов средства, позволяющие обеспечить обязательный минимум готовности оборудования, выделены. Ремонтные работы начаты. Но системного решения проблемы нет, источники финансирования следующей ремонтной программы не понятны», — предупреждают в компании.

Кроме того, в организации заявили, что в адрес управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области направлен план инвестиционной кампании. Согласно плану, с 2017 по 2019 годы на сферу теплоснабжения Тамбовской области хотят направить примерно 686 млн рублей. От областного бюджета также требуются вложения — 300 млн рублей.

Решения исходят и со стороны областной власти, которая всерьез задумалась о совершенствовании схемы теплоснабжения северной части города после тяжелого вхождения в отопительный сезон. В январе 2016 года губернатор Александр Никитин подписал соглашение с АО «ГТ Энерго» о взаимодействии в сфере теплоснабжения северной части Тамбова. В марте было подписано постановление о создании общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания», которое займется реализацией соглашения областных властей и столичного инвестора. Региональные власти пообещали тогда «кардинально изменить ситуацию в сфере теплоснабжения областного центра». Из областного бюджета было выделено 150 млн рублей на работы по прокладки новых сетей в 2016 году, АО «ГТ Энерго» добавит 100 млн рублей. Проект рассчитан на два года, в 2017 году планируется потратить в общей сложности еще 250 млн рублей.

В администрации области заявили тогда, что ситуация изменится уже к новому отопительному сезону. «Конечно, программа модернизации системы теплоснабжения — проект не одного года. Вместе с тем его реализация уже в этом году изменит ситуацию, в том числе и снизит нагрузку на магистральные сети ПАО «Квадра», — сказал тогда замглавы администрации области Игорь Кулаков.

ИА REGNUM отмечает, что в других городах ЦФО есть подобные проблемы, однако отопительный сезон там протекает намного спокойнее. Для сравнения, в соседней Рязани процент износа теплосетей составляет 85% — из 528 километров нужно заменить 448 километров труб. Несмотря на это, в 2015—2016 годах даже отмечено некоторое снижение количества аварий. Например, аварий на сетях отопления было на 12% меньше, чем во время отопительного сезона 2014−2015 годов, а аварий на магистральных сетях — на 44% меньше, их всего было 86 (в предыдущий — 152). В Воронежской области процесс износа составляет 60%, но и тут в целом отопительный сезон прошел спокойно, от старта до завершения.