Пекин, 7 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. 40-летний голландский специалист Кларенс Зеедорф возглавил футбольный клуб «Шэньчжэнь», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Китая.

Dünyl Кларенс Зеедорф

Как сообщается на официальном сайте команды, контракт с бывшим тренер итальянского клуба «Милан» рассчитан на один сезон.

Напомним, Кларенс Зеедорф закончил карьеру футболиста в январе 2014 года. Бывший полузащитник известен по выступлениям за «Милан», «Интер», «Реал» и сборную Голландии.