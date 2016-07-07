Пекин, 7 июля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Бывший главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Кларенс Зеедорф вступил в должность главного тренера китайского клуба первой лиги «Шэньчжэнь», сообщает издание Voetbal International.

mi chiel Кларенс Зеедорф (справа) с королём и королевой Нидерландов

Контракт между китайским клубом и 40-летним голландским специалистом подписан сроком на один год.

«Шэньчжэнь» занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги Китая, набрав 26 очков и отставая от лидера лиги «Циндао Хайню» на пять очков.

Кларенс Зеедорф сделал яркую карьеру футболиста, четыре раза выигрывая Лигу чемпионов. На тренерскую работ 40-летний спортсмен перешел в 2014 году, возглавив «Милан».

Не сумев добиться успехов, он ушел в отставку в конце того же сезона. После этого Зеедорф сидел без работы, лишь в марте 2016 года приняв участие в мастер-классе звёзд футбола в Москве.