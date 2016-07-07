Пермь, 7 июля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилось в полицию с заявлением о выявленных в ОАО АКБ «Экопромбанк» (Пермский край) сделках, которые имеют с признаки нарушения закона. Об этом сообщили местные СМИ. В департамент общественных связей АСВ эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили.

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Речь идет о сомнительных финансовых операциях на сумму свыше 200 млн рублей, 10,9 млн долларов США и 3,9 млн евро. К ним могли быть причастны члены наблюдательного совета обанкроченного банка Александр Гутин и Владимир Нелюбин.

По данным следствия, Гутин с 2014 года постоянно проживает в Лондоне, имея недвижимость и вид на жительство в Великобритании. Нелюбин с января 2016 года зарегистрирован в Ростове-на-Дону, проживая также в Санкт-Петербурге и Испании. Подчеркнем, что обвинения им не предъявлены, в отличие от председателя «Экопромбанка» Андрея Туева, объявленного в федеральный розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми был задержан и выпущен под залог в 15 млн рублей бывший заместитель председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Вадим Манин. Его обвинили в злоупотреблениях полномочиями на 232,9 млн рублей.

Напомним, что 18 августа 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк («Экопромбанк»). А 29 сентября 2014 года Арбитражный суд Пермского края сегодня признал банк несостоятельным банкротом.