Орел, 7 июля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Региональное отделение КПРФ представила в Орловский облизбирком документы о выдвижении списков кандидатов в депутаты областного совета. Список был передан 6 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной избирательной комиссии.

en.wikipedia.org Флаг КПРФ

КПРФ стала первой партией, представившей в избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатов в Орловский облсовет.

В региональном отделении КПРФ корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в список кандидатов партии для участия в выборах в облсовет включено 54 человека: из них 29 кандидатов по партийному списку и 25 — по одномандатным округам.

В первую четвёрку областного списка партии вошли первый секретарь Орловского обкома КПРФ, депутат Госдумы Василий Иконников (он же возглавил список коммунистов региона на выборах в Госдуму), депутат Орловского облсовета Валентина Остроушко, директор «Орловского протезно-ортопедического предприятия» Павел Боринов, первый секретарь Орловского горкома КПРФ Вячеслав Морозов.

Период выдвижения областных списков кандидатов завершится 25 июля, с 4 июля по 3 августа могут быть представлены документы для регистрации списков кандидатов. Сами выборы состоятся в единый день голосования 18 сентября.

Выборы в Орловский облсовет действующего созыва состоялись в 2011 году. Явка составила 63,75%. Сегодня в действующем составе Орловского областного совета депутатов 50 мест, заняты 47. Единороссы занимают в облсовете 31 кресло, коммунисты — 11, еще три депутата избраны от ЛДПР.

Добавим, что губернатор Орловской области Вадим Потомский, являющийся членом КПРФ, в марте этого года, отвечая на вопрос журналистов, высказал уверенность, что после выборов «картина в облсовете кардинально не изменится»: «Единая Россия» и КПРФ сохранят существующие позиции, ЛДПР сохранит существующие позиции, а вот «Справедливую Россию» Потомский в новом составе областного парламента не видит. Между тем, выборы в горсовет Орла (состоялись в сентябре 2015 года) коммунисты фактически провалили: в новом созыве коммунисты заняли четыре места, а 30 мандатов получила «Единая Россия» — тогда как в предыдущем составе соотношение было почти 50 на 50. Впрочем, губернатора-коммуниста Потомского проигрыш партии, судя по всему, нисколько не огорчил — результаты КПРФ он назвал «хорошими».