Москва, 7 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Самым дорогостоящим предложением на столичном рынке жилья по итогам первого летнего месяца стал пентхаус в центре города. За элитную квартиру на Остоженке просили $34,9 млн, говорится в отчете компании Savills.

Tatania Gerus Остоженка

В сумме стоимость ста самых дорогих столичных квартир достигла $1,1 млрд, при этом 20% из них стоят свыше $15 млн, а четверть из них относятся к пентхаусам. Площади квартир, вошедших в топ-100 самых дорогих предложений, варьируются от 95 до 896 кв. м, среднее значение их площади — 262 кв. м.

Если говорить о стоимости 1 кв. м, то максимальная величина этого параметра достигает $60 тыс., а минимальная — $35 тыс. В семи случаях 1 кв. м обойдется более чем в $50 тыс.

Подавляющее большинство — 95% самых дорогих квартир являются вторичным жильем. Больше всего наиболее дорогих предложений находятся на Остоженке — 42 квартиры общей стоимостью около $514 млн.