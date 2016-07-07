Ярославль, 7 июля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Полмиллиона долларов выделила ФИФА на строительство первого в России полноформатного искусственного футбольного поля. Поле строится в поселке Щедрино Ярославской области и призвано стать тренировочной базой юных футболистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

фото сайта yarregion.ru Строительная площадка футбольного поля

На средства ФИФА немецкая фирма смонтирует в Щедрино искусственное покрытие. Ярославская федерация футбола, в свою очередь, должна обеспечить финансирование его ограждения и освещения, построить административно-бытовой корпус, трибуны, установить табло. Но, как отмечают в правительстве, денег на все это у федерации нет. Поэтому за свой счет она установит лишь ограждение. Административно-бытовой корпус и дорога к стадиону будут строиться за счет средств поселения. На эти цели ему будет предоставлен бюджетный кредит.

Сейчас на площадке практически закончен нулевой цикл. В ближайшее время здесь будет производиться отсыпка специальных дренированных грунтов, а затем — укладка искусственного покрытия. Гарантия на поле составит 10 лет, и уход за ним будет осуществляться под контролем ФИФА.

В правительстве настаивают, что поле должно быть введено в эксплуатацию уже в текущем году. Перспективы дальнейшего развития объекта уже определены: предусмотрено создание хоккейного корта и спортивной площадки. Оба проекта планируется включить в областную программу по развитию физической культуры и спорта на 2017 году. Также в рамках программы у футбольного поля должно быть установлено табло и построена трибуна на 500 мест.

«Важно, что футбольное поле такого качество строится рядом с Ярославлем. Нет транспортной проблемы, ребята из областного центра могут приезжать сюда обучаться, и у федерации футбола большие планы по развитию здесь именно детского направления. К тому же в Щедрино активно идет жилищное строительство, и численность населения в нем продолжает расти», — подчеркнул председатель правительства Ярославской области Александр Князьков.

За 12 лет существования целевой программы ФИФА Ярославская область стала первым субъектом РФ, которому удалось принять в ней участие. 2,5 года назад комиссия международной федерации футбола в рамках визита в Ярославль одобрила региональную программу развития детско-юношеского футбола и выделила деньги на совершенствование спортивной базы территории. По завершению этого проекта до 2020 года, регион может рассчитывать на поддержку ФИФА в строительстве еще четырех таких полей — в Рыбинске, Любимском, Пошехонском и Даниловском районах.