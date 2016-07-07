Магас, 7 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Школьные обеды в Ингушетии оказались под вопросом. При формировании бюджета на текущий год в Министерстве финансов региона не предусмотрели расходы на обеспечение питанием детей предшкольных групп и учащихся 1−4 классов общеобразовательных организаций.

zhazh.ru Школьная столовая

Общая сумма денежных средств, не профинансированная Минфином на мероприятия, связанные с организацией детского питания, составила 89,483 млн рублей. При этом правительство Ингушетии не проконтролировало исполнение законов, регулирующих вопросы выделения денег на питание школьников. Отметим, в регионе с 2012 года действует постановление правительства «Об организации питания учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Республики Ингушетия».

Нарушения в деятельности ведомства, которые поставили под сомнение предоставление школьных обедов, вскрылись в результате проверки прокуратуры. Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе надзорного ведомства, в настоящее время по итогам проверки внесено представление. После его рассмотрения должностное лицо, виновное в такой «забывчивости», привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, решается вопрос о внесении изменений в закон Ингушетии «О республиканском бюджете на 2016 год».

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Школьные столовые в Чечне нарушают нормы детского питания

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость обедов в школьных столовых в субъектах Северо-Кавказского федерального круга в начале прошедшего учебного года составляла в среднем от 70 до 85 рублей. Дороже всего школьные обеды были в Чечне — 78,96 рубля и Ингушетии — 84,94 рубля.