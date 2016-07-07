Вашингтон, 7 июля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм снимется в новой версии «Кикбоксера», сообщает Variety.

Цитата из к/ф «Кикбоксёр». Реж. Марк Ди Салле, Дэвид Уорт. 1989. США Жан-Клод Ванн Дамм

Ван Дамм играл главного героя в ленте 1989 года и теперь снимется в фильме в очередной раз. Картина называется «Кикбоксер: Возмездие». Ее режиссером выступил Димитри Логотетис.

Как заявил Логотетис, Ван Дамм добавит в новый «Кикбоксер» неповторимые харизму, талант и боевые искусства.

Съемки фильма начнутся на следующей неделе в Таиланде. В картине также снимется Майк Тайсон в роли тюремного злодея, Роналдиньо и Хафтор Бьёрнссон. Главную роль в ремейке играет Ален Мусси. В этот раз Ван Дамму достанется роль старого мудрого тренера, готовящего молодого спортсмена к схватке.

Напомним, «Кикбоксер» вышел на экраны в 1989 году. В нем Вен Дамм играл главную роль. Его герой стал свидетелем подпольного поединка по тайскому боксу, в результате которого его старший брат становится калекой. Решив отомстить коварному и беспринципному сопернику брата, герой Ван Дамма знакомится со старым тренером боевых искусств, овладевает бойцовскими навыками, выходит на ринг и наказывает злодея.