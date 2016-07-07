Волгоград, 7 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Волгограде суд вынесет приговор и определит дальнейшую судьбу бывшего полицейского. Под уголовное преследование тогда еще действующий оперуполномоченный управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России Константин Павленко за то, что воспользовался своим служебным положением в своих личных интересах. Как сообщили иа в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 июля, бывшему стражу порядка придется ответить перед правосудием за особо крупное мошенничество.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По версии следствия, оперуполномоченный потребовал с местного жителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, взятку в 2 млн рублей. В такую сумму страж порядка оценил собственное бездействие, которое позволит подследственному избежать переквалифицирования его статьи на более тяжкий состав преступления.

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25 мая за денежным вознаграждением к мужчине прибыл приятель стража порядка — капитан полиции, не подозревавший о своем соучастии в коррупционном преступлении. Полученную крупную сумму по указанию оперуполномоченного он обменял на доллары США и отдал их полицейскому. При получении валюты оборотень в погонах был задержан оперативниками.

В настоящее время расследование дела завершено. Против бывшего полицейского собрано достаточно доказательств его вины. Материалы дела направлены в суд. За особо крупное мошенничество оборотень в погонах может сесть в тюрьму на 10 лет. Кроме того, его ждет крупный штраф.