Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Актриса Санкт-Петербургского театра клоунады «Лицедеи» Юлия Топольницкая, ставшая известной после съемок в клипе группы «Ленинград» «Экспонат», вышла замуж за резидента Comedy Club Игоря Чехова, сообщает НТВ.

Эдмунд Блэр Лейтон. Регистрация брака

Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге, подружкой невесты стала актриса Светлана Ходченкова. Вместе с ней Топольницкая ранее снялась в сериале «Стерва».

25-летняя актриса после выхода клипа стала популярной и получила несколько рекламных контрактов. Также она снимается в кино и в телесериалах.