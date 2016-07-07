Истра, Московская область, 7 июля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В годовщину введения Россией продовольственного эмбарго, 7 августа 2015 года, в деревне Дубровское Истринского района Московской области была открыта сыроварня «Русский пармезан». Приняв решение поспособствовать внедрению и реализации программы импортозамещения, производство отечественного сыра в Подмосковье запустил Олег Сирота.

Иван Шилов ИА REGNUM Сырное импортозамещение

Он рассказал о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться во время организации рабочего процесса, в частности, речь идет о низком качестве российского молока. Решение производителю видится в строительстве собственного коровника, что позволит контролировать все стадии подготовки сыра. Кроме того, на территории сыроварни в будущем планируется открыть и музей сыра, и образовательное учреждение, готовящее сыроделов, и гостиничный комплекс для гостей фермы.

Оборудование сыроварни, в основном, отечественного производства, например, пресс — копию швейцарского варианта — делали в Златоусте, котлы — в Подмосковье, парогенератор — в Орле, серпянки — в Вязьме.

Результатом деятельности работников Истринской сыроварни «Русский пармезан» является не только готовый сыр, который гости могут приобрести в магазине или купить по предзаказу, но и вклад в социально-экономическую сферу в виде уплаты налогов, которые формируют заработную плату государственным служащим.

Проект максимально открытый. Все шаги описываются в социальных сетях.