«На нефть влияет смягчение монетарной политики центробанков мира»
Москва, 7 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В пользу позитивного тренда нефтяных цен сыграет как уменьшение добычи в США, так и ожидания более мягкой денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 июля ведущий аналитик Локо-Банка Виталий Лакеев, комментируя рост цен на нефть до отметки 49,04 долларов за баррель нефти Brent.
«В настоящее время поддержку ценам на нефть оказывает падающая добыча в США, а также ожидания более мягкой денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира», — отметил эксперт. В настоящее время многие инвесторы ожидают смягчения монетарной политики от Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Японии и Народного банка Китая, уточнил он. Ранее о возможности смягчения денежно-кредитной политики заявил глава Банка Англии Марк Карни.
При всей нынешней позитивной динамике цен на нефть они не смогут превысить уровень в 50 долларов за баррель, полагает эксперт. «По всей видимости, в ближайшее время цены на нефть будут проторговывать уровень 45−50 долларов за баррель Brent. Рост выше 50 долларов за баррель может быть затруднительным ввиду возможной активизации сланцевых компаний в США, что окажет существенное давление на цены», — подчеркнул он.
Рост мировых цен на нефть был зафиксирован на фоне обнародования статистики по запасам нефти в США Американского института нефти (API), свидетельствуют данные The ICE Futures Europe. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 49,04 долларов за баррель. Согласно данным (API), резервы нефти в США снизились почти на 7 млн баррелей, запасы бензина в США сократились на 3,5 млн баррелей.