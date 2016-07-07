Москва, 7 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В пользу позитивного тренда нефтяных цен сыграет как уменьшение добычи в США, так и ожидания более мягкой денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых центробанков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 июля ведущий аналитик Локо-Банка Виталий Лакеев, комментируя рост цен на нефть до отметки 49,04 долларов за баррель нефти Brent.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В настоящее время поддержку ценам на нефть оказывает падающая добыча в США, а также ожидания более мягкой денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира», — отметил эксперт. В настоящее время многие инвесторы ожидают смягчения монетарной политики от Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Японии и Народного банка Китая, уточнил он. Ранее о возможности смягчения денежно-кредитной политики заявил глава Банка Англии Марк Карни.

При всей нынешней позитивной динамике цен на нефть они не смогут превысить уровень в 50 долларов за баррель, полагает эксперт. «По всей видимости, в ближайшее время цены на нефть будут проторговывать уровень 45−50 долларов за баррель Brent. Рост выше 50 долларов за баррель может быть затруднительным ввиду возможной активизации сланцевых компаний в США, что окажет существенное давление на цены», — подчеркнул он.

Рост мировых цен на нефть был зафиксирован на фоне обнародования статистики по запасам нефти в США Американского института нефти (API), свидетельствуют данные The ICE Futures Europe. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 49,04 долларов за баррель. Согласно данным (API), резервы нефти в США снизились почти на 7 млн баррелей, запасы бензина в США сократились на 3,5 млн баррелей.