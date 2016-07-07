Тихвин, Ленинградская область, 7 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Крестный ход «Путь Богородицы» протяженностью 240 км по местам явления Тихвинской иконы Божией Матери начался сегодня в Ленинградской области. Об этом сегодня, 7 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Тихвинская икона Божией Матери. Лука Евангелист. XV — XVI вв

Молитвенное шествие началось сегодня в 8:00 в храме Рождества Христова деревни Надкопанье Волховского района, а завершится 8 июня в 17:00 в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

Общая протяженность крестного хода составит более 240 км, из которых 25 км (от Покровской церкви в деревне Горка до Тихвина) 8 июля участники полностью пройдут пешком. Во главе молитвенного шествия понесут полноразмерный список Тихвинской иконы Божией Матери.

В шествии принимают участие священнослужители Санкт-Петербургской митрополии и православные верующие. Также в крестном ходе принимают участие главы Волховского, Лодейнопольского и Тихвинского районов Ленобласти, по которым пройдет шествие.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM представители оргкомитета крестного хода, в шествии в настоящий момент участвует около 200 верующих. 8 июня число участников крестного хода достигнет не менее 300 человек.

Епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав перед началом основной пешей части маршрута 8 июля отслужит молитву в деревне Горка. Затем состоится молебен в Тихвине — во Введенском и Успенском мужском монастырях.

«Ранее состоялся крестный ход из Перми до Санкт-Петербурга, включивший в себя пять регионов. Часть маршрута проходила через Ленинградскую область. Местные священники высказали заинтересованность в организации такого шествия в 47-м регионе, что и было сделано позднее», — рассказала представитель оргкомитета Ирина Жукова.

Среди множества Богородичных образов Тихвинская икона Божией Матери особо почитается в России наряду с Владимирской и Казанской иконами.

В рукописных «Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери» ее появление датируется 1383 годом. Согласно «Сказанию» икона семь раз появлялась перед очевидцами, в том числе на Ладожском озере, в Имоченицах и на Смолковой горе, на Куковой горе, на горе у реки Тихвинка. На другом берегу реки, на месте последнего явления иконы была построена деревянная церковь Успения Богородицы, ставшая местом хранения святыни.

В 1507—1515 годах в Тихвине по указу и на средства великого князя Василия Иоанновича был построен каменный Успенский собор, ставший своеобразным реликварием для этой иконы. С этого времени чудотворная икона стала называться Тихвинской. В 1547 году, накануне Казанского похода и всего за несколько дней до венчания на царство, храм посещает Иван Васильевич Грозный, который основывает здесь в 1560 году Тихвинский Богородицкий Успенский мужской монастырь.

Во время оккупации Тихвина в ноябре 1941 года икона была отправлена в Псков и передана Псковской духовной миссии. Во время Великой Отечественной войны чудотворный образ попал в американскую зону оккупации Германии и впоследствии был перевезен в Свято-Троицкий собор в Чикаго. В 2004 году икона была торжественно возвращена на ее историческое место в Тихвинский Богородицкий Успенский мужской монастырь.