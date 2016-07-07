Киев, 7 июля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, Верховная рада Украины поддержала законопроект № 4255 «Об амнистии в 2016 году». Согласно принятому закону, будут амнистированы ранее осужденные украинские добровольцы и военные, совершившие нетяжкие преступления в Донбассе. Как сообщает ИА REGNUM, за соответствующий законопроект проголосовали 247 народных депутатов при 226 необходимых.

Sarah Tate Украинские солдаты

«Освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, получили статус участника боевых действий, обвиняемых, осужденных за совершение преступлений, не являющихся особо тяжкими преступлениями против жизни и здоровья человека, но не относятся к преступлениям, предусмотренным частями 2, 3 и 4 ст. 408, ст. 410, частями 2, 3 и 4 ст. 411 Уголовного кодекса Украины», — говорится в законопроекте.

В свою очередь, скандальный комбат карательного батальона «Айдар» Валентин Лыхолит (позывной Батя) заявил, что судебное дело по нему стало следствием отсутствия законодательной базы по защите украинских военных во время начала «АТО». При этом он напомнил, что, согласно закону, ВСУ вообще не имеют права принимать участие в антитеррористических операциях.

«Придумали название: не военное время, не война, не гибридная война, а «АТО». Что такое «АТО»? Что делает армия в «АТО»? По закону — не имеет права. «АТО» придумали, а законом не защитили. Не защитили бойцов ВСУ… Если по закону, то мы должны были брать эсбэушника на каждую операцию или милицию и вместе с ними выбивать дверь. Но вопрос в том, что эсбэушников не было, милиции не было, понятых не было», — рассказал Лыхолит.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля спикер Рады Андрей Парубий призвал депутатов принять закон об амнистии некоторых участников «АТО», отметив, что за принятие закона об амнистии выступает генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Проект закона №4255 не распространяется на бойцов ДНР и ЛНР, и, согласно украинскому законодательству, парламент может принимать акт об амнистии не чаще, чем один раз в год.

Напомним, 2 июля Апелляционный суд Киева отпустил на поруки Валентина Лыхолита, которого подозревали в организации преступного сообщества, бандитизме и похищении людей.

«Коллегия судей постановила применить меру пресечения к Валентину Лыхолиту в виде поручительств народных депутатов Украины», — постановил председательствующий судья.