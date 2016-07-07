Москва, 7 июля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В ходе проведения противоаварийных работ на Софийской набережной в Москве найдены старинные монеты, украшения и фрагменты весов, — в общей сложности около 100 артефактов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

mos.ru Найденные артефакты

Отмечается, что найденные деньги имели обращения у Золотой Орды и русских князей. Наиболее древними из монет являются те, что имели хождение в XIV—XV вв., а наиболее поздние — во времена Петра Первого.

Также обнаружены весовые гирьки и части монетных весов. Вероятно, их применяли для взвешивания монет.

Находку прокомментировал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. Он считает, что в Москве — в том месте, где к Болотной площади и Большому Каменному мосту примыкает Софийская набережная, примерно в XIV веке велась нелегальная торговля.

«В древности торговлю вели на той стороне Москвы-реки, которая не входила в состав города. Скорее всего, рынок на Софийской набережной был неформальным», — сказал археолог.

Он пояснил, что, видимо, товары продавали, не доезжая до говора в целях экономии — чтобы не платить пошлину. После изучения находок они будут переданы в Музей Москвы.