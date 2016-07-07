Москва, 7 июля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца текущего года во всем наземном общественном транспорте будет обеспечен доступ в интернет, об этом он написал 7 июля в своем твиттере.

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«В этом году бесплатный интернет появится и во всем наземном общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал официальный портал мэрии столицы, на данный момент 450 остановок общественного транспорта в Москве из числа наиболее востребованных оснащены бесплатным доступом в интернет.

Подключение остановочных пунктов к городской сети Mosgortrans_Free началось год назад, за это время число интернет-сессий превысило 1 млн, а количество постоянных пользователей постоянно возрастает. Более пяти тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса уже оснащены оборудованием, необходимым для беспроводного доступа к сети Интернет.