Пермь, 7 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Перми решил судьбу 42-летнего гражданина, который в состоянии невменяемости убил человека. Гражданин приговорён к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

picpool.ru Пациент в смирительной рубашке

Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что подсудимый 23 апреля 2016 года в кафе премском кафе «Сказка» беспричинно напал на посетителя и с криком «Ты меня подставил!» начал его душить. После того, как их разняли, он вышел из кафе, дождался потерпевшего и избил его, нанеся черепно-мозговую травму. Избитый мужчина скончался в больнице 27 апреля.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы в период совершения нападения мужчины не осознавал своих действий, находясь по сути в бреду.

Постановлением суда, мужчина от уголовной ответственности освобожден, ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

По данным портала «В курсе.ру» мужчина был действительно не здоров и проходил соответствующее лечение. По данным издания, психическое расстройство стало проявляться у Сергея У. после того, как он потерял крупные сбережения — 150 миллионов рублей в обанкротившемся «Экопромбанке». Мужчина и раньше был неуравновешен, а после потери денег начал проявлять агрессию в отношении близких и избивать жену. Не выдержав, супруга вызвала медиков, и Сергея отправили на лечение в психиатрическую клинику. Спустя всего неделю лечения пермяка забрал из больницы его родной брат. После чего неадекватный мужчина и совершил преступление в кафе «Сказка».