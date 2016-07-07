Симферополь, 7 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Официальная Москва подтвердила приглашение, направленное французскому политику Марин Ле Пен, с предложением посетить Крым. Об этом 7 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

«Приглашение для Марин Ле Пен передано, и оно уже получено [адресатом]. О конкретном визите пока говорить рано, но мы приветствуем любые контакты, чтобы показать реальное положение дел в Крыму. Это важно для того, чтобы европейские обыватели могли узнавать всё из первых рук», — сказала Захарова.

По её словам, Россия приглашает в Крым всех журналистов, политиков, общественных деятелей и прочих: «Все могут приехать и убедиться во всём. Мы не скрываем трудностей. А самое главное — не мы, а крымчане».

Напомним, ранее сообщалось, что Марин Ле Пен может посетить Крым. Российские политики выступили с инициативой пригласить французского политика на крымскую территорию для ознакомления с реальным положением дел.