Москва, 7 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Вопросы развития двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в частности, получение доступа чилийских специалистов к передовым российским технологиям в области горного и предгорного земледелия обсудили замдиректора Департамента международного сотрудничества Минсельхоза России Максим Маркович и исполнительный директор Фонда сельскохозяйственных инноваций Министерства сельского хозяйства Чили Эктор Эчеверрия, сообщили в Минсельхозе РФ.

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«Считаем, что сотрудничество между нашими странам в области сельского хозяйства по вопросу обмена опытом окажется взаимовыгодным и весьма результативным. Нам необходимо создавать стратегические альянсы в различных секторах сельского хозяйства, чтобы успешнее конкурировать с другими странами на международной арене», — заявил Эктор Эчеверрия.

Чилийская сторона предложила российской стороне рассмотреть возможность подписания в ближайшем будущем Меморандума о взаимопонимании.

В свою очередь российская сторона подчеркнула, что потребительский рынок России открыт для импорта продукции чилийского сельского хозяйства в рамках импортозамещения санкционной продукции.