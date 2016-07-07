Барнаул, 7 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Алтайкрайстат сегодня, 7 июля, обнародовал информацию о ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи. За первых пять дней с момента старта уже взяты на карандаш 65 357 объектов или 12,9 процента от всей совокупности сельскохозяйственных объектов края, подлежащих переписи.

Василий Суриков. «Старик-огородник». 1882 г

«Получена информация о 45 крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях, 144 микропредприятиях, 804 крестьянских (фермерских) хозяйствах, 331 индивидуальном предпринимателе, 59 садоводческом, огородническом и дачном объединении граждан, а также 56 491 личном подсобном хозяйстве сельского населения и 5636 ЛПХ городского населения», — отмечают в Алтайкрайстате.

Руководитель ведомства Вячеслав Мочалов подчеркнул, что среди переписчиков нет случайных людей. Все прошли строгий отбор на районном уровне, а также специальное обучение.