Киев, 7 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Киевский городской совет сегодня, 7 июля, проголосовал за переименование в столице Украины Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Об этом сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парад украинских националистов перед немецким командованием. Октябрь 1941

«В Киеве теперь есть проспект Степана Бандеры (вместо Московского)! «За» — 87 из 97 присутствующих. Против — никто. Слава Украине!» — заявил Сиротюк.

При этом депутат добавил, что в Киеве теперь проспект Ватутина надо официально переименовать в проспект Шухевича.

Также 7 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, девять телеканалов России. В частности, под запрет попали российские каналы «Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение» и Footschool TV.

По словам главы регулятора Юрия Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной решения регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. на Украине с целью «обеспечения информационной безопасности» была запрещена трансляция в общей сложности 58 телеканалов РФ.

Также напомним, что ранее Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, однако официального решения на этот счет еще не принималось.