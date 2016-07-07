Киевсовет официально переименовал Московский проспект в честь Бандеры
Киев, 7 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Киевский городской совет сегодня, 7 июля, проголосовал за переименование в столице Украины Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Об этом сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В Киеве теперь есть проспект Степана Бандеры (вместо Московского)! «За» — 87 из 97 присутствующих. Против — никто. Слава Украине!» — заявил Сиротюк.
При этом депутат добавил, что в Киеве теперь проспект Ватутина надо официально переименовать в проспект Шухевича.
Также 7 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, девять телеканалов России. В частности, под запрет попали российские каналы «Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение» и Footschool TV.
По словам главы регулятора Юрия Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной решения регулятора.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. на Украине с целью «обеспечения информационной безопасности» была запрещена трансляция в общей сложности 58 телеканалов РФ.
Также напомним, что ранее Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, однако официального решения на этот счет еще не принималось.