Москва, 7 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Регулярные авиарейсы из России в Турцию в перспективе может выполнять авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлота». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к компании.

Rostkol Прибытие первого рейса Победы в аэропорт Орио аль Серио

«Победа» хотела бы в перспективе открыть рейсы в международный аэропорт Газипаша, это рядом с Аланьей, — сказал собеседник агентства. — Направление перспективное, его можно обслуживать ежедневно круглый год».

По его словам, чтобы данная идея смогла реализоваться, необходимо внести изменения в межправительственное соглашение между РФ и Турцией.

«Турецкая сторона, скорее всего, запросит для своего перевозчика какой-нибудь маршрут из Аланьи в российский город-миллионник», — говорит источник.

При этом собеседник агентства добавил, что полеты в Турцию могут начаться не ранее 2017 г., «если вообще начнутся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы 2-х лидеров.