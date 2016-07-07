Москва, 7 июля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам 7 июля, что предполагаемый организатор теракта в Стамбуле Ахмед Чатаев ранее был объявлен в России в розыск.

pixabay.com Волк в овечьей шкуре

По ее словам, он получил статус беженца в Австрии. Кроме того, России Чатаева не выдала Швеция, даже после того, как его задержали в автомобиле, полном оружия.

Ранее председатель грузинского парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что подозреваемый в организации терактов в аэропорту Стамбула Ахмед Чатаев работал в спецслужбах Грузии, когда президентом страны был Михаил Саакашвили.

Министр по делам беженцев и вынужденно перемещенных лиц Созар Субари также подтвердил, что Чатаев был «агентом» Саакашвили и получал от него финансирование. По его словам, в связи с этим может быть начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции 5 июля заявил о возможной причастности к теракту в аэропорту имени Ататюрка (Стамбул) выходцев из Дагестана (Россия), Киргизии и Таджикистана. Он также пояснил, что следствие по-прежнему уверено, что теракт в аэропорту Стамбула организован террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 43 человека и еще 239 получили ранения различной степени тяжести.