Лондон, 7 июля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Филип Хэммонд заявил 7 июля, что правительство страны пока не готово к началу существенных переговоров по выходу из состава ЕС, сообщает Reuters.

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«На данный момент мы не готовы к незамедлительному началу существенных переговоров, поэтому было неразумно начинать процесс выхода в силу статьи 50 [Лиссабонского соглашения]», — отметил дипломат, который также подчеркнул, что правительство должно сначала накопить ресурсы для переговоров в области торговли.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Европейском союзе, на котором одержали верх сторонники выхода Соединенного Королевства из состава европейского блока. Лагерь сторонников выхода неоднократно подчеркивал, что после выхода Великобритании страна сохранит за собой доступ на общий рынок ЕС.

Однако с момента объявления результатов плебисцита официальные лица ЕС замечали, что доступ на этот рынок Лондон сохранит, только соблюдая ряд условий, в том числе оставив свои границы открытыми для мигрантов из ЕС, а также продолжая совершать отчисления в общий бюджет ЕС.

Бесконтрольная миграция и отчисления средств в общий бюджет блока тем не менее были одними из поводов выхода страны из Евросоюза.