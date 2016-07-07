Ярославль, 7 июля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. 6 июня в Ярославле состоялись очередные публичные слушания по вопросам застройки территории бывшего авторынка во Фрунзенском районе города площадью около 40 тысяч квадратных метров. Участники слушаний, несмотря на мнения градозащитников, снова высказались в пользу застройщика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото со страницы Ольги Мазановой в Facebook Публичные слушания

Ранее, 21 июня, в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля публично обсуждался вопрос повышения этажности застройки земельного участка. Теперь же на повестке дня стояло утверждение проектов планировки и межевания. Оба раза участники слушаний поддержали предлагаемые застройщиком проекты. Градозащитники, в свою очередь, выражают активный протест происходящему.

«В результате неверной градостроительной политики властей и чиновников, проводимой в интересах застройщиков, жители района Коровников лишились рекреационной зоны, которую собственник — компания «Атрус» — планирует застроить 6-этажными секционными, а возможно, в будущем и 8-этажными домами. Все это — в ущерб историческому облику города. Пострадают уникальные панорамы, в связи с застройкой поймы Тропинского ручья изменится гидрогеологический режим окружающих территорий. Кроме того, будут ущемлены интересы жителей района», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM известная ярославская градозащитница, член правления регионального отделения «Союза архитекторов России» Ольга Мазанова.

Прошедшие слушания градозащитники назвали фарсом — по их словам, застройщик опять «обеспечил явку заинтересованных лиц». Всего на участие в слушаниях зарегистрировались 282 человека. По итогам голосования за утверждение проекта планировки и межевания территории высказалось 185, против — 20, двое воздержались. Как отмечает Ольга Мазанова, среди участников слушаний местных жителей было всего 14 человек.

«По моему мнению, слушания проведены с нарушениями законодательства, о чем градозащитниками было направлено обращение в областную прокуратуру. Например, рассматривался проект планировки этажностью 6 этажей, тогда как разрешенный вид использования, согласно Правилам землепользования и застройки Ярославля, не позволяет возводить здесь строения выше 3−4 этажей. Никаких приказов по изменению зоны и этажности не утверждалось. Даже комиссия по изменениям в ПЗЗ по итогам слушаний 21 июня не собиралась и никаких решений на предмет увеличения этажности не выносила. За всю историю Ярославля таких вопиющих случаев нарушения законодательства я не припомню. Подавляющее большинство участников слушаний — заинтересованные лица, голосующие в пользу застройщика. А кто защитит интересы жителей? Большинство из них не смогли прийти, поскольку слушания проводились в рабочее время. Есть и другие серьезные нарушения, в том числе и по организации слушаний. Градозащитники надеются, что прокуратура вмешается в ситуацию и итоги слушаний будут отменены», — пояснила Ольга Мазанова.