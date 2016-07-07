Барнаул, 7 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Алтайский технический университет (АлтГТУ) прошел аккредитацию, более 200 студентов могли остаться без дипломов государственного образца. Дело в том, что обучались они по тем 13 образовательным программам, которые недавно забраковал Рособрнадзор. Процесс переговоров с выпускниками и другими вузами привел к компромиссному решению.

видеокадр программы «Вести-Алтай» Здание АлтГТУ

Сегодня, 7 июля, в ходе встречи руководства АлтГТУ с представителями Алтайского госуниверситета (АлтГУ), было принято решение о переводе в классический вуз студентов выпускного курса АлтГТУ, неаккредитованных направлений подготовки. Это позволит провести в установленные законом сроки государственную итоговую аттестацию и выдать выпускникам дипломы государственного образца, — передает пресс-служба АлтГУ.

Все студены бюджетного набора неаккредитованных направлений подготовки 2, 3 и 4 курсов будут переведены для продолжения обучения в АлтГУ на соответствующих направлениях бюджетного набора. Студентам, обучавшимся в АлтГТУ на неаккредитованных направлениях подготовки с полным возмещением затрат (внебюджет), предложен перевод в АлтГУ на соответствующие направления подготовки с полным возмещением затрат.

«В ближайшее время совместными усилиями специалистов двух вузов будет выработана дорожная карта перевода студентов «Политеха» в классический университет», — поясняют в АлтГУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, именно сложности с получением аккредитации послужили причиной публичного увольнения ректора АлтГТУ Александра Ситникова. Произошло это в конце мая 2016 года на совещании руководителя Министерства образования и науки Дмитрия Ливанова с руководителями вузов страны Алтайские депутаты-«единороссы» не согласны с таким жестким решением Минобрнауки и даже написали в поддержку уволенного ректора соответствующее обращение.