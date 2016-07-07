Москва, 7 июля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Начальник Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Юрий Овсянников прекратит выполнение своих обязанностей с 11 июля, соответствующее распоряжение опубликовано 7 июля на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Освободить Овсянникова Юрия Петровича от замещаемой должности начальника Московской административной дорожной инспекции и уволить с государственной гражданской службы города Москвы с 11 июля», — говорится в распоряжении.

Овсянников руководил МАДИ с декабря 2014 года, ранее эту должность занимал Сергей Румянцев. Административная дорожная инспекция была создана осенью 2013 года по решению правительства Москвы с целью контроля за соблюдением правил работы такси и оплатой парковок.