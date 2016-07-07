Киев, 7 июля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил журналистам 7 июля, что переговоры о возможных поставках газа «Газпромом» продолжаются, однако дополнительное соглашение еще не подписано.

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По его словам, переговоры идут, и чем они закончатся — сказать сложно. «К сожалению, «Газпром» не подписал допсоглашение, которое позволило бы покупать газ в третьем квартале», — сказал Коболев.

Он подчеркнул, что «Газпром» дал Киеву цену на газ ниже, чем европейские поставщики, однако, рынок волатильный и есть тенденция к снижению цен на газ в Европе. Коболев добавил, что поставок с европейского направления Украине хватит, чтобы заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) — для их заполнения нужно 14,5 млрд куб. м.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что согласно действующему контракту с «Нафтогазом» подписывать допсоглашение не нужно — достаточно внести предоплату. Предварительный счет выставлен, цена на газ для Украины составляет $167,57 на третий квартал.