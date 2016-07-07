Тамбов, 7 июля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший член ЛДПР Роман Худяков возглавил партийный список «Родины» на выборах в Тамбовскую областную думу, которые пройдут 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного избиркома. Партия подала документы в избирком 6 июля.

dzerjinsk.ru Флаг политической партии «Родина»

Всего в списке партии 44 человека. Кроме Романа Худякова в партийной тройке — председатель общественной организации «Союз женщин Тамбовщины» Лариса Романина и председатель президиума коллегии адвокатов Тамбовской области Дмитрия Кислинский. На выборы в одномандатных округах партия выдвигает 14 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с кандидатами в областную думу также определились и коммунисты. Партийный список возглавил первый секретарь регионального отделения Андрей Жидков. Также в партийной тройке — действующие депутаты облдумы Александр Жалкин и Виктор Полежаев.

Наиболее сильный список — у «Единой России». Первое здесь занял губернатор Александр Никитин. По результатам тайного голосования он опередил действующего спикера парламента Евгения Матушкина, который в итоге занял второе место. Также в партийную тройку вошел директор тамбовской школы №31 Валерий Петров.

При этом, в Тамбове уже начались предвыборные скандалы. Так, фигурантом одного из них стал Роман Худяков, команда которого установила детскую площадку во дворе одного из домов. В мэрии Тамбова заявили о том, что депутат Госдумы самовольно занял земельный участок.