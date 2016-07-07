Ливерпуль, Великобритания, 7 июля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» предложил главному тренеру команды Юргену Клоппу новое долгосрочное соглашение, сообщает издание Mirror.

anwo00 ФК «Ливерпуль»

Решение руководства «Ливерпуля» вызвано тем, что с октября 2015 года, когда Клопп сменил Брендана Роджерса на должности главного тренера, команда демонстрирует явный прогресс. Тренируемый Клоппом «Ливерпуль» занял восьмое место в чемпионате Англии и прошел в финал Лиги Европы и Кубка лиги.

Начальное соглашение 49-летнего немецкого тренера с зарплатой в £ 7 млн в год рассчитано до 2018 года c возможностью продления на год.

Теперь руководство английского клуба хочет, чтобы сотрудничество с Юргеном Клоппом продолжалось дольше.