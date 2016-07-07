Смоленск, 7 июля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Заместитель начальника департамента инвестиционного развития Смоленской области, в недавнем прошлом — председатель областной избирательной комиссии Алексей Степанов планирует перейти в Смоленскую областную думу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облизбиркома, 5 июля комиссия приняла документы на выдвижение Степанова в депутаты регионального парламента по одномандатному избирательному округу № 11.

Борис Кустодиев. Кабинет Фурначева (фрагмент). 1917

Кандидатуру Степанова выдвинута региональным отделением партии «Единая Россия».

«В соответствии с решением Регионального политического совета Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 выдвинут Степанов Алексей Николаевич», — говорится в сообщении избиркома.

Добавим, что в конце мая Алексей Степанов стал победителем праймериз «Единой России» по выдвижению кандидата в областную думу по одномандатному округу №11.

Смоленская областная дума пятого созыва была избрана осенью 2013 года. Из 48 мандатов 36 получили представители «Единой России», пять — КПРФ, четыре — ЛДПР и два — «Справедливая Россия».

По одномандатному округу был избран единоросс Артем Туров, позже перешедший в Госдуму.