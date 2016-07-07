Калуга, 7 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум.



Chris Potter Подкуп

В Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Москвы по факту покушения на дачу взятки сотруднику Федеральной службы безопасности.

Как сообщил 7 июля корреспонденту ИА REGNUM, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калужской области Виталий Гудзь, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летнего жителя Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Следствием и судом установлено, что сотрудником УФСБ России по Калужской области проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданки Республики Армения по факту возможной её причастности к незаконному пересечению Государственной границы РФ. Осуждённый, являясь родственником гражданки Армении, решил передать взятку оперуполномоченному калужского регионального управления ФСБ за прекращение проведения оперативных мероприятий в отношении его родственницы и не передачу собранных материалов оперативно — розыскной деятельности в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В период с ноября по декабрь 2015 года осуждённый, находясь в служебном кабинете УФМС России по Калужской области, передал сотруднику УФСБ России по Калужской области лично взятку в виде денег и иного имущества на общую сумму более 60 тысяч рублей, о чем оперуполномоченный сообщим в установленном порядке.

Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников ФСБ. После совершённого преступления взяткодатель был задержан.

В ходе предварительного следствия злоумышленник свою вину признал в полном объёме. Органами предварительного следствия был проведён комплекс следственных мероприятий, в результате чего установлены все обстоятельства совершённого притупления.

Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 1 млн. 800 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.