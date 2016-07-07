Москва, 7 июля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Ситуация на границе между Турцией и Сирией появилась задолго до инцидента в ноябре 2015 года в небе над Сирией. Об этом 7 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Voice of America На турецко-сирийской границе

«Когда мы начали публично говорить о том, что нас волнует ситуация на турецко-сирийской границе, мы подчёркивали, что ситуация была и раньше, и мы доводили информацию и до Турции, и до МГПС. Мы никогда не говорили, что информация появилась только после инцидента», — сказала Захарова.

По её словам, эту информацию попросту «не предавали гласности, а пытались дипломатическими способами донести неприемлемость такой политики»: «Мы продолжаем по ней работать, в частности, в Совбезе ООН».

Напомним, ранее в Минобороны РФ сделали ряд заявлений относительно подпитки террористов из запрещённой в России организации ИГИЛ с территории Турции. Россия неоднократно призывала Анкару закрыть турецко-сирийскую границу в месте пересечения с ИГИЛ.