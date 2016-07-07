Москва, 7 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Российскому продуктовому эмбарго почти два года. И судя по настрою отечественных властей, отменять его пока не собираются — как минимум, оно проработает до 2017 года. В выигрыше оказались внутренние производители продуктов питания, которые сейчас работают в фактически стерильных условиях отсутствия конкуренции. В проигрыше — рядовые российские граждане, которые на себе ощутили рост цен из-за сужения предложения. К постоянному увеличению магазинных ценников население давно привыкло, в этом нет ничего нового — продукты дорожали бы и без санкций, за счет жадности рынка и готовности потребителя платить, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазинные тележки

«Импорт мяса животных и птиц за время эмбарго упал вдвое, равно как и поставки какаосодержащих продуктов. Заметней всего освободилась ниша сливочного масла (рынок стал уже в 2,5 раза). Меньше всего вакуум предложения оказался заметен на овощных и фруктовых прилавках: во-первых, список альтернативных поставщиков был длиннее; во-вторых, обладая серьезными посевными площадями, Россия смогла быстро активизироваться в данном направлении. Даже юг страны непривычный к работам на закрытом грунте начал развивать производство, чтобы фактор сезонности сократил свое влияние». — отметила эксперт.

«Продовольственная инфляция в РФ в июне 2016 года составила 6,1% г/г, прибавив по сравнению с майскими показателями (5,3%). В начале лета продолжали дорожать картофель, морковь, лук — казалось бы, те овощи, которые несложно выращивать и хранить. Конечно, это ниже, чем годом ранее, когда индекс потребительских цен в сфере продуктов питания достигал 20% в годовом сопоставлении. Но для РФ как для страны, обладающей огромными сельскохозяйственными угодьями и имеющей климатическое разнообразие, это в любом случае большие цифры», — считает Бодрова.

«В июне в стране дорожали крупы и бобовые, сахар, хлеб и рыба. Чуть дешевле стало куриное яйцо (сезонный фактор), мясо. Но за счет усиления позиций отечественного производителя таких колебаний и не должно быть — рынок быстро выравнивает ценовую составляющую. Если эмбарго снимется в начале 2017 года, российским производителям продуктов питания придется потесниться и начинать или улучшать качество, чтобы держать цену, или уходить с рынка. Это не будет моментальный процесс, это растянутое во времени действие, которое займет до 6−10 месяцев. Однако в том, что российским производителям придется непросто, сомневаться не приходится», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года. Первым шагом стало снятие ограничений на туристические полёты в Турцию. Но правительство РФ ещё не приняло решения относительно возобновления поставок турецких овощей в Россию.

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