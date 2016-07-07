Москва, 7 июля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) не видят угрозы информационной атаки в связи со смертью бывшего сотрудника разведки Александра Потеева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«То, что он предатель — это очевидно, но в данном случае не видим (угрозы информационной атаки)», — отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в США скончался экс-разведчик Потеев, который бежал в эту страну в 2010 г. и в отношении которого в России в 2011 г. был вынесен приговор о госизмене.

Суд в РФ приговорил экс-полковника СВР к 25 годам тюрьмы.

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