Чебоксары, 7 июля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту заказного убийства 37-летнего предпринимателя, расстрелянного в 2006 году. Следствие считает, что заказчиком преступления стал один из лидеров преступной группы, который решил убить конкурента в связи разделением криминального влияния на рынке пассажирских перевозок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

ut.by Стрельба из пистолета

Убийство произошло поздно вечером 26 августа 2006 года в Чебоксарах в одном из домов по улице Л.Комсомола. Его расстреляли из автомата Калашникова, экспертиза насчитала не менее 10 выстрелов. Преступление долгое время оставалось не раскрытым, затем за него взялись следователями СКР. Были установлены трое подозреваемых, при этом двое из них погибли в 2007 году.

По данным следствия, организатором убийства является житель Чебоксары 1977 года рождения, который был лидером созданной им в 2000 году организованной преступной группы. Следствие считает, что накануне между ними произошёл конфликт «из-за конкурентной борьбы за разделение криминального влияния на рынке пассажирских перевозок в Чувашии и контроля за распределением финансовых потоков». Из уголовно дела следует, что чебоксарец решил убить конкурента и привлёк для исполнения «заказа» 40-летнего знакомого, у которого были личные счёты с потерпевшим. По версии следственного управления, 26-летний сообщник передал исполнителю автомат Калашникова с боеприпасами и маску.

Предполагаемый заказчик убийства был расстрелян в июле 2007 года в Москве. Его обвиняют в незаконном обороте оружия и организации убийства. Другой фигурант уголовного дела, 40-летний мужчина, утонул в июне 2007 года. С согласия родственников, в отношении него уголовное дело прекращено в связи со смертью (по нереабилитирующему основанию) на стадии предварительного следствия.

Третий фигурант уголовного дела предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч.5 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве).

Отметим, что в Чувашии последний резонансный случай, где жертву расстреляли, произошёл в феврале 2015 года в Чебоксарах: у производственной базы по Керамзитовому проезду был застрелен из ружья 37-летний мужчина. Потерпевший был сводным братом директора коммерческой организации, занимавшейся приемом цветных и черных металлов. Этой фирме и принадлежала указанная производственная база.

В 2011 году в посёлке Вурнары расстреляли 36-летнего бизнесмена. Его тело было обнаружено на трассе в грузовом отсеке автомобиля «Фиат», машина принадлежала предпринимателю и была предназначена для перевозки товара из Москвы. Автомобиль с телом находился возле остановки «Деревня Прошкино», на трассе Аликово-Ядрин Аликовского района. При осмотре места происшествия были обнаружены три пули. У погибшего пропали имевшиеся при нём деньги.

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В 2008 году, 7 лет спустя в Чувашии задержали соучастников убийства частного предпринимателя и его водителя. Они направлялись в Нижний Новгород за товаром, их завезли на дачу к одному из участников преступления, где избили, задушили и закопали. Преступление было организовано с целью завладения 160 тыс. рублей.

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