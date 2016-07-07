Рига, 7 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин обратился в Генеральную прокуратуру страны с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело против журналиста Латвийского радио 1 (LR1) Айдиса Томсонса за разжигание межнациональной и межэтнической ненависти, сообщает BNS.

r26.fssprus.ru Микрофон журналиста

Мамыкин просит обратить внимание на содержание программы «Свободный микрофон», в эфире которой журналист Айдис Томсонс зачитал в прямом эфире электронное письмо слушателя Зигурдса:

«Все, что вы рассказываете (тема передачи — про улиток, которая ранее обсуждалась в программе), сравните с тем, что происходит в Европе с беженцами, или вы действительно не замечаете ассоциации? Быстро адаптируются, много едят, подавляют местные виды, чтобы выжить (смех журналиста)… Что делать? Позволить этому случиться или использовать химикаты и яд в повышенном количестве? Только природные явления не зависят от теорий тупого политика, и попробуйте сказать, что это не так!»

По мнению Мамыкина, упомянутые высказывания разжигают национальную, этническую ненависть. «Предложение уничтожить какую-то группу людей, неважно, в какой форме оно высказано, — недопустимо! Такое поведение аморально и неуместно. Такое предложение прозвучало в эфире радио, и это могла услышать широкая аудитория», — говорит Мамыкин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 июня 2016 года суд Земгальского предместья Риги начал рассмотрение уголовного дела против латвийского бизнесмена Андриса Бренциса, который в сентябре 2015 года под собственным именем оставил на одном из порталов оскорбляющий негроидную расу комментарий.

«Я прожил 8 месяцев в США и не встретил там ни одного из тех «хороших негров», которые отзывчивы и готовы помочь. Поэтому, если требуются люди, отстреливающие «ниггеров», я готов. Мне нужно только Maschinengewehr 34 (немецкий пулемет времен Второй мировой войны) и помощника, который будет подавать ленту с патронами. Сурово? Зато правдиво», — написал Бренцис.

За данное высказывание ему грозит до 5 лет тюрьмы, кратковременное заключение, принудительные работы или денежный штраф.